Замість надбавки мінус на карті: кого торкнеться жорстке обмеження на пенсії

Під час дії воєнного стану в Україні частині пенсіонерів зменшать розмір виплат. Для цього запроваджено спеціальні понижувальні коефіцієнти, які впливають на нарахування пенсій.

Кому з українських пенсіонерів обмежать пенсію?

Як розповіли в Пенсійному фонді України, у серпні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає зменшені виплати. Обмеження стосуватимуться тих, хто має так звані "спеціальні" пенсії, які перевищують максимально допустимий розмір, повідомляє 24 Канал.

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Згідно із законодавством, пенсія не може бути вищою за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб: у 2025 році це 23 610 гривень. Однак, деякі категорії громадян мають пенсії, що значно перевищують цю суму.

Йдеться про:

держслужбовців,

прокурорів,

народних депутатів,

працівників Національного банку,

урядовців,

дипломатів,

представників місцевої влади,

науковців,

чорнобильців,

колишніх військовослужбовців.

Саме їхні пенсії у серпні будуть обмежені через застосування понижувальних коефіцієнтів, встановлених на час воєнного стану. ПФУ використовує такі коефіцієнти до частини пенсій, що перевищує ліміт: