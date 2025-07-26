Чому пенсія може бути маленькою?

Ще раніше перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла, що до 80% українців не розуміють, від чого залежить їхня майбутня пенсія, передає 24 Канал.

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Люди, які зараз працюють, мають знати, що їхнє майбутнє залежить від їхнього сьогодення. Тому що розмір солідарної пенсії кожної людини залежить від того, скільки внесків сьогодні сплатили ми в пенсійну систему,

– каже Марчак.

Заступниця міністра соцполітики навела приклад, що люди інколи борються за те, аби вийти на пенсію раніше, однак якщо вийти на відпочинок заслужений на 5 років раніше, то це зменшить пенсію приблизно на 30%, адже пенсія – це похідна від обсягу внесків, які заплатила людина, та того, скільки часу вона працювала.

Крім того, існують випадки, коли особа працює офіційно, отримує високу зарплату, але платить податки як ФОП 3 групи, а розмір пенсії його або її пенсії обраховується з мінімальної зарплати.

Як можна робити власні внески для майбутньої пенсії?

За словами Дарії Марчак, на сьогодні українці можуть самостійно робити внески в рамках добровільної накопичувальної пенсійної системи. Втім зараз це поки не популярні, додає вона.

Є з десяток фондів, які показують, що навіть попри кризу 2014 року, суперінфляцію 2015 року, повномасштабне вторгнення 2022 року, на довготривалу перспективу внески допомагають перекривати в тому числі рівень інфляції,

– зауважує заступниця.

Цікаво! За даними від Марчак, близько 50 тисяч людей отримує свою накопичувальну пенсію з недержавних фондів.