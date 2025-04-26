Хто з українців має право на пільги на комунальні послуги у 2025 році

У 2025 році в Україні змінено підхід до надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер головним критерієм для отримання пільг є середньомісячний сукупний дохід сім’ї.​

Хто має право на пільги у 2025 році

Пільги надаються громадянам, чий середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого порогу – 4 240 гривень, передає 24 Канал.

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До категорій, які мають право на пільги на комунальні послуги з урахуванням доходу, належать:​

Багатодітні сім’ї;

Діти війни;

Учасники війни;

Сільські педагоги, медики, працівники культури та бібліотек;

Сільські пенсіонери, що працювали у сфері захисту рослин.

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни пільги надаються без урахування доходу.

Нагадаємо! З 1 січня 2025 року пільги на оплату комунальних послуг надаються з урахуванням сукупного доходу сім’ї. Для тих, хто вже отримував пільги станом на 31 грудня 2024 року, нові правила застосовуються після завершення опалювального сезону 2024/2025 років.

Що робити, якщо пільгу скасовано

Якщо пільгу скасовано через перевищення доходу, але доходи сім’ї зменшилися, пільговик має право звернутися до органів Пенсійного фонду України для поновлення пільги з місяця звернення або подати заявку на отримання житлової субсидії.

Зауважте! Для отримання додаткової інформації рекомендується звертатися до органів Пенсійного фонду України або місцевих органів соціального захисту населення.