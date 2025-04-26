Кто имеет право на льготы в 2025 году

Льготы предоставляются гражданам, чей среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного порога – 4 240 гривен, передает 24 Канал.

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К категориям, которые имеют право на льготы на коммунальные услуги с учетом дохода, относятся:

Многодетные семьи;

Дети войны;

Участники войны;

Сельские педагоги, медики, работники культуры и библиотек;

Сельские пенсионеры, работавшие в сфере защиты растений.

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны льготы предоставляются без учета дохода.

Напомним! С 1 января 2025 года льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются с учетом совокупного дохода семьи. Для тех, кто уже получал льготы по состоянию на 31 декабря 2024 года, новые правила применяются после завершения отопительного сезона 2024/2025 годов.

Что делать, если льгота отменена

Если льгота отменена из-за превышения дохода, но доходы семьи уменьшились, льготник имеет право обратиться в органы Пенсионного фонда Украины для возобновления льготы с месяца обращения или подать заявку на получение жилищной субсидии.

Обратите внимание! Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в органы Пенсионного фонда Украины или местные органы социальной защиты населения.