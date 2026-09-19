Знижка 100% у жовтні: хто з пенсіонерів може зовсім не платити за комуналку

Певні категорії українських пенсіонерів отримують суттєву підтримку від держави у вигляді повного звільнення від сплати комунальних платежів. Однак для отримання цієї пільги слід відповідати кільком суворим критеріям.

Хто з українських пенсіонерів має право не платити за комуналку

Частина українських пенсіонерів може повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги. Йдеться, зокрема, про газ, електроенергію та тверде паливо, повідомляє Пенсійний фонд України.

Повне звільнення від сплати комуналки передбачено для фахівців конкретних галузей. До цього переліку входять:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

співробітники державних і комунальних закладів культури, а також мистецьких закладів освіти.

Сам факт роботи за однією з цих спеціальностей не гарантує автоматичного надання знижки. Для оформлення допомоги пенсіонеру також необхідно виконати три ключові умови:

мати щонайменше 3 роки стажу роботи на відповідній посаді;

працювати саме на цій посаді на момент виходу на пенсію;

продовжувати проживати у сільській місцевості після виходу на заслужений відпочинок.

Як оформити пільгу та підтвердити своє право

Якщо ви перебуваєте в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, для оформлення допомоги потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду. Необхідно подати відповідну заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг та надати документи, що підтверджують факт проживання у селі.

Важливо! Після ухвалення позитивного рішення держава повністю покриватиме вартість послуг і палива в межах установлених законодавством соціальних норм.

До слова, українські пенсіонери за віком мають право і на інші пільги. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Наприклад, в міських автобусах, потягах приміського сполучення та тролейбусах.

Право на цю пільгу підтверджується пенсійним посвідченням. Документ потрібно мати при собі у паперовому чи електроному вигляді.