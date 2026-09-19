Знижка 100% у жовтні: хто з пенсіонерів може зовсім не платити за комуналку
Певні категорії українських пенсіонерів отримують суттєву підтримку від держави у вигляді повного звільнення від сплати комунальних платежів. Однак для отримання цієї пільги слід відповідати кільком суворим критеріям.
Хто з українських пенсіонерів має право не платити за комуналку
Частина українських пенсіонерів може повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги. Йдеться, зокрема, про газ, електроенергію та тверде паливо, повідомляє Пенсійний фонд України.
Повне звільнення від сплати комуналки передбачено для фахівців конкретних галузей. До цього переліку входять:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв та бібліотек;
- співробітники державних і комунальних закладів культури, а також мистецьких закладів освіти.
Сам факт роботи за однією з цих спеціальностей не гарантує автоматичного надання знижки. Для оформлення допомоги пенсіонеру також необхідно виконати три ключові умови:
- мати щонайменше 3 роки стажу роботи на відповідній посаді;
- працювати саме на цій посаді на момент виходу на пенсію;
- продовжувати проживати у сільській місцевості після виходу на заслужений відпочинок.
Як оформити пільгу та підтвердити своє право
Якщо ви перебуваєте в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, для оформлення допомоги потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду. Необхідно подати відповідну заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг та надати документи, що підтверджують факт проживання у селі.
Важливо! Після ухвалення позитивного рішення держава повністю покриватиме вартість послуг і палива в межах установлених законодавством соціальних норм.
До слова, українські пенсіонери за віком мають право і на інші пільги. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Наприклад, в міських автобусах, потягах приміського сполучення та тролейбусах.
Право на цю пільгу підтверджується пенсійним посвідченням. Документ потрібно мати при собі у паперовому чи електроному вигляді.