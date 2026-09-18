Що дає пенсійне посвідчення?

Окрім щомісячних грошових нарахувань, власники пенсійного посвідчення мають законне право на низку державних пільг, які дозволяють суттєво економити на базових потребах.

Йдеться про безкоштовний проїзд, медичне забезпечення, знижки на страхування та навіть звільнення від податків, про що нагадує Пенсійний фонд України.

Як зекономити на транспорті та лікуванні?

Найбільш відчутною для гаманця є можливість не платити за проїзд. Пенсіонери за віком можуть безкоштовно користуватися:

міськими автобусами;

трамваями;

тролейбусами та приміськими електричками.

Водночас у приватних маршрутках і таксі доведеться платити повну вартість, якщо місцева влада не ухвалила іншого рішення.

Важливо! Що стосується здоров'я, то програма "Доступні ліки" дозволяє літнім людям отримувати препарати від серцево-судинних хвороб, діабету чи астми абсолютно безкоштовно або з мінімальною доплатою. Для цього достатньо мати електронний рецепт від свого сімейного лікаря.

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Які податки та збори можна більше не платити?

Держава також знімає з пенсіонерів частину фінансового навантаження у вигляді податків. Зокрема, ви можете не платити земельний податок, якщо ваша ділянка не перевищує 0,25 гектара у селі, 0,15 гектара у селищі або 0,10 гектара у місті.

Зверніть увагу! Це правило також діє для дачного будівництва та садівництва.

Якщо ж пенсіонер продовжує вести бізнес і зареєстрований як ФОП, він офіційно звільняється від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. А водії літнього віку, які керують власним авто з двигуном до 2500 кубічних сантиметрів, мають право купувати автоцивілку зі знижкою 50%.

Крім того, держава гарантує безоплатну первинну правову допомогу для захисту своїх інтересів.

Що ще треба знати про пенсійне посвідчення?

Варто пам'ятати, що правила надання пільг постійно оновлюються. Як ми повідомляли раніше, у багатьох містах звичне паперове посвідчення більше не дає права на безкоштовний проїзд, тому пенсіонерам необхідно оформлювати місцевий електронний квиток, щоб уникнути штрафів.

Також українське законодавство дозволяє поєднувати пенсію з офіційною роботою, що дає змогу накопичувати додатковий стаж для майбутнього перерахунку виплат. А після досягнення 60 років та за наявності понаднормового стажу українцям нараховують додаткові гроші.