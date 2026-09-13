Що зміниться для вашого гаманця, якщо не звільнятися?

Українське законодавство не забороняє поєднувати отримання пенсії з офіційною роботою, тому виплати та зарплата нараховуватимуться одночасно. Водночас статус працюючого пенсіонера позбавляє людину права на певні підвищення до мінімального розміру пенсії, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Крім того, частину перерахунків відомство проводить лише після остаточного звільнення працівника.

Однак, попри втрату деяких надбавок, офіційне працевлаштування дозволяє накопичувати додатковий страховий стаж. Поки ви працюєте, роботодавець продовжує сплачувати за вас єдиний соціальний внесок.

Після набуття щонайменше двох років додаткового страхового стажу Пенсійний фонд має право провести перерахунок виплат,

– повідомляє відомство.

У деяких випадках під час такого оновлення сум враховують не лише нові роки роботи, а й актуальну заробітну плату, що може суттєво збільшити кінцеву виплату.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи варто свідомо відкладати вихід на пенсію?

Ще один легальний спосіб збільшити свої доходи – це відтермінувати призначення пенсії після досягнення відповідного віку. За кожен повний місяць такої відстрочки майбутня виплата зростає на 0,5%, якщо пауза триває до п'яти років.

Зверніть увагу! Якщо ж людина відкладає оформлення більш ніж на 60 місяців, надбавка становить вже 0,75% за кожен місяць.

Проте протягом усього цього часу ви не отримуватимете жодних пенсійних грошей. Тому доцільність такого кроку залежить виключно від рівня вашої поточної зарплати та готовності жити лише на робочі доходи.

Які ще бонуси та правила діють для літніх людей?

Нагадаємо, що держава також фінансово заохочує тих, хто відпрацював більше встановленої норми. Зокрема, за кожен додатковий рік стажу понад норму пенсіонеру доплачують 1% від прожиткового мінімуму, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Наприклад! 30 років понаднормового стажу принесуть майже 778 гривень щомісячної надбавки.

Крім того, варто пам'ятати про зміни у правилах користування пільгами. Зокрема, у багатьох містах звичне паперове посвідчення більше не дає права на безкоштовний проїзд, тому пенсіонерам необхідно оформлювати місцевий електронний квиток, щоб уникнути штрафів від контролерів.