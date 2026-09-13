Что изменится для вашего кошелька, если не увольняться?

Украинское законодательство не запрещает совмещать получение пенсии с официальной работой, поэтому выплаты и зарплата будут начисляться одновременно. В то же время статус работающего пенсионера лишает человека права на определенные надбавки к минимальному размеру пенсии, что предупреждает Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, часть перерасчетов ведомство проводит только после окончательного увольнения работника.

Однако, несмотря на потерю некоторых надбавок, официальное трудоустройство позволяет накапливать дополнительный страховой стаж. Пока вы работаете, работодатель продолжает уплачивать за вас единый социальный взнос.

После накопления не менее двух лет дополнительного страхового стажа Пенсионный фонд имеет право провести перерасчет выплат,

– сообщает ведомство.

В некоторых случаях при таком пересчете сумм учитываются не только новые годы работы, но и текущая заработная плата, что может существенно увеличить итоговую выплату.

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Стоит ли сознательно откладывать выход на пенсию?

Еще один законный способ увеличить свои доходы – это отложить назначение пенсии после достижения соответствующего возраста. За каждый полный месяц такой отсрочки будущая выплата увеличивается на 0,5%, если отсрочка длится до пяти лет.

Обратите внимание! Если же человек откладывает оформление более чем на 60 месяцев, надбавка составляет уже 0,75% за каждый месяц.

Однако в течение всего этого времени вы не будете получать никаких пенсионных выплат. Поэтому целесообразность такого шага зависит исключительно от уровня вашей текущей зарплаты и готовности жить только на трудовые доходы.

Что еще действует в отношении пожилых людей?

Напомним, что государство также финансово поощряет тех, кто отработал больше установленной нормы. В частности, за каждый дополнительный год стажа сверх нормы пенсионеру доплачивают 1% от прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

Например! 30 лет сверхнормативного стажа принесут почти 778 гривен ежемесячной надбавки.

Кроме того, стоит помнить об изменениях в правилах пользования льготами. В частности, во многих городах привычное бумажное удостоверение больше не дает права на бесплатный проезд, поэтому пенсионерам необходимо оформлять местный электронный билет, чтобы избежать штрафов от контролеров.