"Нас дотиснуть": в Україні прогнозують зростання цін на комунальні послуги

В Україні можуть зрости ціни на комунальні послуги – електроенергію, газ, теплопостачання. Адже західні партнери тиснуть на Київ щодо підвищення тарифів для населення.

Коли можуть зрости ціни на комуналку?

Про це на своєму YouTube-каналі розповів заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики й житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин, передає 24 Канал.

За словами нардепа, наразі є розуміння, що утримувати низькі ціни на комунальні послуги для населення можна за рахунок бюджету. Проблема в тому, що у бюджету немає таких можливостей.

До того ж підвищення тарифів на електроенергію, газ та тепло, зокрема, є вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ). А саме від нього залежить отримання необхідної фінансової допомоги для України.

Партнери наполягають, щоб українська влада відмовилася від спеціальних цін на комуналку.

Таке відчуття, що нас дотиснуть. Це потрібно всім розуміти. Нас дотиснуть, тобто ми відмовимося від спеццін на тепло, на газ, на тепло для населення,

– зауважив Жупанин.

Він додав, що за меморандумом з МВФ уряд має розробити план переходу від спеціальних цін на електроенергію, газ і тепло і покроковий план підвищення тарифів. При цьому має забезпечити захист найвразливіших категорій населення від зростання цін.

Важливо! Жупанин наголосив, що реалізація цього плану має відбуватися вже після завершення війни. Наразі жодних рішень про підвищення цін на комуналку не ухвалено.

Які зараз тарифи на комуналку?

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, встановлений на час дії воєнного стану.

Тариф на газ для споживачів "Нафтогазу" залишають на рівні 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна діятиме до квітня 2026 року. Але, окрім вартості газу, необхідно також платити за його доставку.

за кубометр. Ця ціна діятиме до квітня 2026 року. Але, окрім вартості газу, необхідно також платити за його доставку. Електроенергія від червня 2024 року коштує 4,32 гривні за кіловат-годину . Але власники двозонних лічильників платять вдвічі менше у нічний час – 2,16 гривні за кіловат-годину ( з 23:00 до 7:00).

. Але власники двозонних лічильників платять вдвічі менше у нічний час – 2,16 гривні за кіловат-годину ( з 23:00 до 7:00). Натомість тарифи на тепло у різних містах України варіюються – від 1 654,41 гривні за Гкал у Києві до 1 813 гривні за Гкал в Одесі.

Зауважте! Вартість водопостачання та водовідведення теж відрізняється по регіонах, адже тарифи для підприємств можуть встановлювати НКРЕКП та місцева влада.

