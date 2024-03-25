Комуналка буде рости під час війни: нові домовленості з МВФ

Український уряд надіслав листа про свої наміри до керівництва МВФ. У ньому зазначено, що під час війни та після її завершення комунальні тарифи зростатимуть.

Тарифи на комуналку виростуть

В Меморандумі йдеться, що тарифи на газ та світло доведеться підвищити, аби відшкодувати гроші та виділити ресурси для вразливих домогосподарств.

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Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів,

– написано у документі.

Також у документі зазначили, що скасування мораторію на відключення споживачів-боржників з 29 грудня 2023 року посприяє більшій платіжній дисципліні.

Що реформують у енергетичному секторі

Після війни програма реформ в енергетичній галузі буде вимагати відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу. Тож Кабмін має ухвалити "Дорожню карту" поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Компанії теплокомуненерго мають великий борг перед "Нафтогазом", через різницю в тарифах і наслідки війни.

Через це, за допомогою аналізу, проведеного авторитетною аудиторською фірмою, встановлять обсяги простроченого боргу та фінансове становище. Це допоможе для компаній теплокомуненерго прояснити свої борги.

Меморандум підписали: