Тарифы на коммуналку вырастут
В Меморандуме говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых домохозяйств.
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В общем потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов,
– написано в документе.
Также в документе отметили, что отмена моратория на отключение потребителей-должников с 29 декабря 2023 года поспособствует большей платежной дисциплине.
Что реформируют в энергетическом секторе
После войны программа реформ в энергетической отрасли будет требовать восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Поэтому Кабмин должен принять "Дорожную карту" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.
Поэтому, с помощью анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой, установят объемы просроченного долга и финансовое положение. Это поможет для компаний теплокоммунэнерго прояснить свои долги.
Меморандум подписали:
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Премьер-министр Денис Шмыгаль
- Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко
- Председатель НБУ Андрей Пышный.