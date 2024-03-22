Субсидии и льготы на ЖКУ

Несмотря на то, что эти два вида выплат являются помощью, которая предоставляется государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, оформить одновременно субсидию и льготу на ЖКУ – нельзя.

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Согласно сообщению Пенсионного фонда, это невозможно, даже если лицо мое право на получение каждой из них.

При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи,
– подчеркивают специалисты ПФУ.

Что такое жилищная субсидия

Дело в том, что жилищная субсидия – это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные коммунальные услуги.

Напомним, условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены: Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Что такое льгота

В то же время, льгота – установленная законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например:

  • ветеранам войны;
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
  • пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;
  • детям войны, многодетным семьям и другим.