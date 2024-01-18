Кремль уже "попрощався" із замороженими активами на 300 мільярдів доларів, – Reuters

Російська влада схиляється до думки, що її заморожені резерви на 300 мільярдів доларів - фактично втрачені. Втім, вони готові подати судовий позов і вжити рішучих заходів у відповідь.

Росія не зможе запобігти конфіскації активів

Відтак, Росія переконана, що європейські столиці піддадуться тиску США, а тому вже "попрощалася" зі своїми активами.

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У глибині душі всі вже попрощалися з резервами. Звичайно, буде (юридичний процес). Це свого роду ритуал,

– сказало один із джерел агентства, знайоме з думкою уряду та центрального банку Росії.

При цьому Росія навряд чи зможе запобігти конфіскації, проте буде погрожувати заходами у відповідь. Як от конфіскацією західних активів, що опинилися в Росії, або ж розривом дипломатичних відносин з іноземними державами, що будуть визначатися як недружні.

Погрози Росії

Більшість заморожених резервів Росії зберігається у грошових коштах та суверенних облігаціях Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії та Канади.

Водночас Російський ЦБ стверджує, що такі країни як Франція, Німеччина, Великобританія, та інші суверенні держави, – зазнають дефолту. У тому випадку, якщо облігації, що належать Росії, будуть конфісковані і Росія не отримає належних платежів.

Деякі європейські чиновники також побоюються, що будь-яка конфіскація активів Росії може створити тривожний прецедент, який призведе до того, що інші країни вимагатимуть компенсації за минулі воєнні дії західних країн.

Проте кредитно-рейтингові агентства Moody's та S&P Global заявили, що країни, чиї суверенні облігації були куплені Росією – не вважатимуться дефолтними, якщо західні уряди вирішать конфіскувати заморожені російські резерви на суму 300 мільярдів доларів.

Наші рейтинги зазвичай не відображають міркування, специфічні для власників облігацій, тому ми не розглядатимемо цей сценарій як дефолт для цих країн,

– заявив Торстен Нестманн, старший віцепрезидент Moody's Investors Service.

Своєю чергою, Френк Гілл, керівник сектору суверенних рейтингів EMEA у S&P Global, також повідомив, що це навряд чи вважатиметься дефолтом, оскільки відсоткові виплати здійснюються через платіжного агента, який продовжить виплачувати їх іншим кредиторам.

Передача Україні російських активів

Раніше повідомлялось, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України.

на користь України. Проте спроби вилучити заморожені активи Росії – рухаються повільно. Не лише юристи, а й політики сперечаються щодо того, чи буде це законним вилученням та що за ним слідуватиме.

Відповідний план хочуть погодити до річниці вторгнення Росії в Україну.