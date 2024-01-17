Обговорення конфіскації активів

Зокрема, Де Кроо повідомив у Давосі, що Бельгія готова до обговорення того, що робити з активами та відсотками за ними.

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Однак, він зазначив певний ризик. Він полягає в тому, що фінансова стабільність може бути підірвана, адже центральні банки часто розміщують активи один в одного.

Ми відкриті для подальшого обговорення та готові брати участь у вирішенні питання щодо пошуку правової основи для цих переказів в Україну без дестабілізації світової фінансової системи,

– сказав прем'єр Бельгії.

Які активи хочуть конфіскувати

Річ у тім, що найбільша частка активів – заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі.

Ми не говоримо немає конфіскації активів. Але нам потрібно опрацювати механізм. Наприклад, їх можна використовувати як заставу для залучення коштів для України,

– сказав Де кров.

За його словами, деякі цінні папери мають термін погашення, а отже потім конвертуються у готівку. Ця операція оподатковується за ставкою 25%.

Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг піти в Україну,

– заявив Де Кроо.

Таким чином, за його словами, податок на заморожені активи у 2023 році становив близько 1,3 мільярда євро, а у 2024 році складе вже близько 1,7 мільярда євро.

Передача Україні російських активів

Раніше повідомлялось, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України.

Зауважте! Відповідний план хочуть погодити до річниці вторгнення Росії в Україну.

Проте, спроби вилучити заморожені активи Росії – рухаються повільно. Не лише юристи, а й політики сперечаються щодо того, чи буде це законним вилученням.