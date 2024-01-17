Обсуждение конфискации активов
В частности, Де Кроо сообщил в Давосе, что Бельгия готова к обсуждению, что делать с активами и процентами по ним.
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Однако он отметил определенный риск. Он заключается в том, что финансовая стабильность может быть подорвана, ведь центральные банки часто размещают активы друг у друга.
Мы открыты для дальнейшего обсуждения и готовы участвовать в решении вопроса поиска правовой основы для этих переводов в Украину без дестабилизации мировой финансовой системы,
– сказал премьер Бельгии.
Какие активы хотят конфисковать
Дело в том, что наибольшая часть активов – замороженная в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе.
Мы не говорим, нет конфискации активов. Но нам нужно разработать механизм. Например, их можно использовать как залог для привлечения средств для Украины,
– сказал Где кровь.
По его словам, некоторые ценные бумаги имеют срок погашения, а значит, потом конвертируются в наличные. Эта операция облагается налогом по ставке 25%.
Если есть какой-то налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог пойти в Украину,
– заявил Де Кроо.
Таким образом, по его словам, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 миллиарда евро, а в 2024 году составит уже около 1,7 миллиарда евро.
Передача Украине российских активов
Ранее сообщалось, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины.
Однако попытки изъять замороженные активы России – двигаются медленно. Не только юристы, но и политики спорят о том, будет ли это законным изъятием.