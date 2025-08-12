Яхта належала Сулейману Керімову, який опинився під санкціями. У США її виставили на продаж, а зацікавлені покупці повинні внести депозит у розмірі 10 мільйонів доларів.

Що відомо про аукціон з продажу Amadea?

Уряд США продає з аукціону 108-метрову суперяхту, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також "Особистий банкір Путіна": російський олігарх Авен подав у поліцію на міністерку Латвії

Судно має вісім кают і може розмістити 16 гостей та 36 членів екіпажу.

Переможець торгів отримає всі зручності на борту яхти, включаючи вертолітний майданчик, басейн, салон краси, тренажерний зал, два спа-центри та два ліфти. Є також кілька барів,

– пишуть у виданні.

Вартість Amadea оцінюють у 325 мільйонів доларів. Проте початковий внесок на депозитарій від учасника торгів визначений в розмірі 10 мільйонів доларів.

Учасники торгів повинні внести завдаток для участі в закритому аукціоні 10 вересня. Аукціон адмініструє Національна морська служба США.

Чому яхту конфіскували?

Судно було захоплене на Фіджі три роки тому в рамках операції KleptoCapture Міністерства юстиції США. Її створили у 2022 році для боротьби з активами підсанкційних олігархів, пов’язаних з Росією.

Раніше судном володів Сулейман Керімов – російський мільярдер, якого називали "російським Гетсбі". З 2018 року він перебував під санкціями через зв'язки з Путіним.

Суперяхта Amadea стала одним із найгучніших вилучень, здійснених оперативною групою Міністерства юстиції.