Ціна бойових дій: США витратили на війну в Ірані десятки мільярдів доларів

Війна з Іраном коштувала США близько 37,5 мільярда доларів. Це майже на 8 мільярдів доларів більше, ніж за попередньою оцінкою у травні.

Скільки Штатам коштувала війна в Ірані

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що Конгрес має терміново схвалити додаткове фінансування Пентагону на 87 мільярдів доларів, про що пише BBC.

З них 67 мільярдів доларів планують спрямувати на військові операції на Близькому Сході. У квітні Білий дім попросив Конгрес виділити 1,5 трильйона доларів на потреби Пентагону в наступному фінансовому році, що стане рекордним рівнем військових витрат США в сучасній історії.

США вже 11-й день поспіль завдають ударів по цілях в Ірані. У відповідь Тегеран також атакує американські сили та їхніх союзників на Близькому Сході.

Гегсет заявив, що без цих коштів США зіткнуться з критичним дефіцитом, який "поставить під загрозу нашу здатність навіть просто виплачувати зарплати військовослужбовцям, швидко поповнювати запаси техніки й боєприпасів та безперервно підтримувати життєво важливі операції".

За його словами, кожен долар із запитуваного фінансування буде спрямований на підвищення бойових спроможностей американських військ і зміцнення миру через силу.

Голова комітету, сенаторка-республіканка Сьюзан Коллінз, поцікавилася, якими будуть наслідки, якщо Конгрес не схвалить запит. Гегсет відповів, що в такому разі доведеться скоротити нинішню й майбутню підготовку військових. Водночас він неодноразово звинувачував адміністрацію колишнього президента Джо Байдена в недостатньому фінансуванні армії.

Найвпливовіша демократка в комітеті Петті Мюррей розкритикувала бюджетний запит, заявивши, що він "не має особливого сенсу".

На запитання сенатора-демократа Діка Дурбіна, скільки вже коштувала війна з Іраном, Гегсет назвав суму 37,5 мільярдів доларів. Але два джерела серед демократів і ще одне джерело, обізнане із ситуацією, повідомили, що реальна вартість війни, на їхню думку, значно вища. За їхніми словами, офіційна оцінка не враховує, зокрема, витрат на відновлення пошкоджених американських військових баз.

Попередню офіційну оцінку уряд США оприлюднив 12 травня, коли високопосадовець Пентагону повідомив, що війна коштувала 29 мільярдів доларів. Раніше Пентагон також інформував законодавців, що лише за перший тиждень бойових дій витрати становили 11,3 мільярда доларів.

Гегсет наголосив, що в разі схвалення цей пакет фінансування стане "інвестицією для цілого покоління" та допоможе США уникнути необхідності наздоганяти військові можливості інших держав.

Таким чином, ціна війни на Близькому Сході стрімко зростає. Однак, цифри можуть бути не точними та насправді перевищувати офіційно озвучені показники.

Нагадаємо, що Пентагон вже просив додаткові гроші. У червні в Міністерстві оборони США озвучили суму 80 у мільярдів доларів. Кошти були потрібні для покриття витрат, пов'язаних із війною проти Ірану, а також інших видатків.