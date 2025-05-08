Контрабанда повернулася в Росію: відкрили понад 100 кримінальних справ
- Росіяни використовують "човникову" систему для контрабанди дефіцитних товарів, зокрема предметів розкоші, ювелірних виробів та високотехнологічної електроніки.
- З 2022 року темпи контрабанди зросли на 25–30%, у 2025 році вже відкрили 121 кримінальне провадження на суму понад 18,5 мільйонів доларів.
Росія зіштовхнулася з проблемою 90-х – масштабною контрабандою. Для незаконного імпорту дефіциту росіяни використовують так звану "човникову" систему.
Схема контрабанди в Росії
Усе більше росіян звертаються до контрабандних схем імпорту дефіцитних товарів, використовуючи так звану "човникову" систему, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
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Йдеться про поїздки росіян за кордон з метою придбання товарів, які потім ввозяться до країни. Основні канали тіньової торгівлі – соціальні мережі та месенджери. Тут пропонують послуги з пересилання документів, продуктів харчування, медичних препаратів, товарів преміального сегменту. Найбільшим попитом користуються:
- Предмети розкоші;
- Ювелірні вироби міжнародних брендів;
- Високотехнологічна електроніка.
Водночас з території Росії переважно вивозять золото найвищої проби (999).
Наслідки контрабанди в Росії
З 2022 року щорічні темпи контрабанди зростають у середньому на 25–30%. Як результат – уже за перші місяці 2025 року відкрили 121 кримінальне провадження на суму понад 18,5 мільйонів доларів.
Минулого року митні органи Росії відкрили 419 кримінальних справ за фактами контрабанди – на 60% більше, ніж у 2022 році (258 справ).