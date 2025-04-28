Новим головою "Нафтогазу" обрали Сергія Корецького

Наглядова рада "Нафтогазу" обрала Сергія Корецького новим головою правління компанії. Він очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Про це повідомили джерела у "Нафтогазі". Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Європейську правду" та Суспільне.

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Хто стане новим очільником "Нафтогазу"

За інформацією джерел, у фінальному етапі конкурсу за посаду голови боролися Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".

Сергій Корецький керує компаніями "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року. До цього, починаючи з 2013 року, він обіймав посаду генерального директора мережі WOG, а з 2018 року займався розвитком власного бізнесу.

Після завершення технічних процедур Корецький може офіційно очолити компанію вже 1 травня, повідомляють у Суспільному.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

У грудні 2024 року Чернишов обійняв нову посаду – віцепрем'єр-міністра України та міністра національної єдності. Відтоді обов'язки голови "Нафтогазу" тимчасово виконував Роман Чумак.