Прокуратура підозрює керівницю КП "Міжнародний аеропорт Одеса" у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, такі дії спричинили тяжкі наслідки й завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень.

У чому підозрюють керівницю аеропорту "Одеса"?

За доручення заступника генпрокурора України керівниці аеропорту вже оголошено про підозру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Слідство встановило, що комунальне підприємство, яке експлуатує аеродром "Одеса", до кінця 2020 року отримувало кошти за послуги, що входять до його діяльності:

обслуговування зльоту та посадки літаків;

забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.

Надання відповідних послуг та отримання плати за них відповідало меті, яка визначена у статуті підприємства. А саме воно отримувало прибутки на користь громади Одеси.

Проте прокурори САП та детективи Національного антикорупційного бюро установили та зібрали достатньо доказів, що у 2020 році виконуюча обов'язки гендиректора навмисно не вжила заходів, щоб забезпечити діяльність КП, що експлуатує аеродром "Одеса".

Натомість керівниця цілеспрямовано допомагала отримати статус експлуатанта іншому приватному підприємству.

Вказане призвело до втрати можливості надання комунальним підприємством відповідних послуг та як наслідок одержання прибутку в інтересах територіальної громади. Натомість такий прибуток з кінця 2020 року одержувався вже іншим суб’єктом господарювання приватної форми власності,

– зазначає САП.

У підсумку такі дії керівниці та її бездіяльність, за висновками слідства, призвели до матеріальної шкоди на суму 15,6 мільйона гривень. Стільки доходів недоотримало комунальне підприємство Одеської громади.

Наразі продовжується досудове розслідування у цій справі.

Питання щодо запобіжного засобу дл підозрюваної вирішується.

Важливо! За інформацією "РБК-Україна", у зловживанні підозрюється Ольга Макогонюк.

Що відомо про аеропорт "Одеса"? Міжнародний аеропорт "Одеса" – один із найбільших авіахабів України, розташований за 7 кілометрів від центру міста, працює з 1924 року та забезпечує внутрішні й міжнародні авіасполучення. У 2017 році відкрили новий термінал, здатний обслуговувати до 1 000 пасажирів на годину, а у 2021–2022 роках – модернізували злітно-посадкову смугу, що приймає літаки класу Boeing 767 та Airbus A330. До повномасштабної війни він входив до трійки провідних аеропортів України з пасажиропотоком понад мільйон осіб на рік.

Які ще скандали пов'язані з аеропортом "Одеса"?