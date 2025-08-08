Хто володіє аеропортом "Одеса"?

Після того як фігуранти ці гучної справи уклали угоду зі слідством, аеропорт "Одеса" повернули громади. Про це заявив очільник САП Олександр Клименко, повідомляє 24 канал з посиланням на ZN.UA.

За словами Клименка, ще у 2012 році Одеська міська рада своїм рішенням передала право власності на 2 488 об'єктів ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса".

Однак міська влада не мала законного права це робити, оскільки могла лише надати майно у користування.

Тобто в результаті угоди місто може в будь-який момент забрати своє майно, чого раніше зробити не могло, бо майно було не їхньою власністю. ТОВ має 12 місяців для інвентаризації та повернення майна в міську раду,

– наголосив Клименко.

Він додав, що, окрім того, компанія має провести оцінку і компенсувати майно, якого вже немає.

Також Клименко зазначив, що ТОВ не зможе управляти аеропортом, навіть якщо міська рада Одеси вирішить вийти з підприємства.

Цю функцію, за словами очільника САП, потенційно може виконувати КП "Аеропорт "Одеса".

Окрім того, ТОВ зобов'язане виплатити кредит, узятий під заставу міського майна, у розмірі 25 мільйонів доларів, розповів Клименко. На ці гроші компанія збудувала новий термінал.