Хто володіє аеропортом "Одеса"?
Після того як фігуранти ці гучної справи уклали угоду зі слідством, аеропорт "Одеса" повернули громади. Про це заявив очільник САП Олександр Клименко, повідомляє 24 канал з посиланням на ZN.UA.
За словами Клименка, ще у 2012 році Одеська міська рада своїм рішенням передала право власності на 2 488 об'єктів ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса".
Однак міська влада не мала законного права це робити, оскільки могла лише надати майно у користування.
Тобто в результаті угоди місто може в будь-який момент забрати своє майно, чого раніше зробити не могло, бо майно було не їхньою власністю. ТОВ має 12 місяців для інвентаризації та повернення майна в міську раду,
– наголосив Клименко.
Він додав, що, окрім того, компанія має провести оцінку і компенсувати майно, якого вже немає.
- Також Клименко зазначив, що ТОВ не зможе управляти аеропортом, навіть якщо міська рада Одеси вирішить вийти з підприємства.
- Цю функцію, за словами очільника САП, потенційно може виконувати КП "Аеропорт "Одеса".
Окрім того, ТОВ зобов'язане виплатити кредит, узятий під заставу міського майна, у розмірі 25 мільйонів доларів, розповів Клименко. На ці гроші компанія збудувала новий термінал.
Що відомо про справу?
У 2011 році бізнесмени Борис Кауфман і Алекс Борухович створили схему, через яку місто втратило контроль над аеропортом "Одеса" і не отримувало прибутку, а "підприємці" натомість роками привласнювали доходи.
У червні 2025 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду, за якою 7 обвинувачених визнали свою вину. Вони отримали умовні терміни через співпрацю зі слідством, зобов’язалися відшкодувати державі та громаді Одеси понад 1 мільярд гривень. САП назвала це найбільшою такою угодою в Україні.