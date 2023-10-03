Україна має зупинити корупцію для того, аби отримувати військову допомогу
Джерело:Politico
Світ шокований рівнем корупції в Україні. Щобільше, Захід попереджає, що подальше розкрадання коштів може спричинити відмову міжнародних партнерів допомагати українському війську.
План боротьби з корупцією
Вашингтон має свою секретну стратегію відносно відновлення України та подальшого її реформування. На сайті Держдепартаменту опублікували скорочену версію цього плану.
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Рівень корупції в Україні, попри військові дії залишається на високому рівні. У США припускають, що це явище може навіть зупинити міжнародну допомогу, спрямовану на підтримку українського війська. Американський уряд наголошує, що західні союзники України слідкують за ситуацією і планують різко реагувати на корупційні скандали.
У стратегії США головні акценти поставлені на:
- боротьбу з корупцією в Україні;
- реформування деяких держслужб.
Вашингтон також надав рекомендації відносно інших сфер, зокрема і формату викладання англійської мови у школах. Йдеться у плані, і про необхідність приватизації держбанків. Наприклад "Альфа-банк Україна", який отримав назву "Сенс-банк", націоналізували у липні 2023 року.
Як США бачать розвиток українського війська
США вважають, що збройні сили України мають якнайскоріше перейти до стандартів НАТО. Америка готова надавати усю потрібну допомогу і покращувати український оборонний комплекс. Однак, це можливо лише за умови, що Київ поборить корупцію.Зверніть увагу! Україна не отримувала запрошення в альянс, у плані розвитку згадується лише реформування української армії.
Розвиток військової української сфери за планом США:
- створити нову ланку військових – професійні молодші офіцери та сержанти;
- відновити або побудувати виробництва для виготовлення військової техніки;
- реформувати план навчання військових до стандартів НАТО.
У плані йдеться навіть про зміну термінів, які використовуються у навчальних планах, відповідно до правил альянсу. Це має покращити комунікацію між військовими.
Промисловість, яка буде забезпечувати оборонний сектор в Україні, буде запускатися уже зараз. Першочерговим, український уряд назвав, виготовлення засобів ППО та техніки для розмінування. Не можна ігнорувати необхідність у дронах, ракетах та артилерії.
У МЗС України анонсували 20 угод з партнерами, які мають допомогти українській військовій промисловості. Сторони договорів не називалися. Міжнародні партнери мають надати Україні плани, компоненти та спеціалістів.