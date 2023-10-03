Україна має зупинити корупцію для того, аби отримувати військову допомогу

Світ шокований рівнем корупції в Україні. Щобільше, Захід попереджає, що подальше розкрадання коштів може спричинити відмову міжнародних партнерів допомагати українському війську.

План боротьби з корупцією

Вашингтон має свою секретну стратегію відносно відновлення України та подальшого її реформування. На сайті Держдепартаменту опублікували скорочену версію цього плану.

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Рівень корупції в Україні, попри військові дії залишається на високому рівні. У США припускають, що це явище може навіть зупинити міжнародну допомогу, спрямовану на підтримку українського війська. Американський уряд наголошує, що західні союзники України слідкують за ситуацією і планують різко реагувати на корупційні скандали.

У стратегії США головні акценти поставлені на:

боротьбу з корупцією в Україні;

реформування деяких держслужб.

Вашингтон також надав рекомендації відносно інших сфер, зокрема і формату викладання англійської мови у школах. Йдеться у плані, і про необхідність приватизації держбанків. Наприклад "Альфа-банк Україна", який отримав назву "Сенс-банк", націоналізували у липні 2023 року.

Як США бачать розвиток українського війська

США вважають, що збройні сили України мають якнайскоріше перейти до стандартів НАТО. Америка готова надавати усю потрібну допомогу і покращувати український оборонний комплекс. Однак, це можливо лише за умови, що Київ поборить корупцію.

Україна не отримувала запрошення в альянс, у плані розвитку згадується лише реформування української армії.

Розвиток військової української сфери за планом США:

створити нову ланку військових – професійні молодші офіцери та сержанти;

відновити або побудувати виробництва для виготовлення військової техніки;

реформувати план навчання військових до стандартів НАТО.

У плані йдеться навіть про зміну термінів, які використовуються у навчальних планах, відповідно до правил альянсу. Це має покращити комунікацію між військовими.

Промисловість, яка буде забезпечувати оборонний сектор в Україні, буде запускатися уже зараз. Першочерговим, український уряд назвав, виготовлення засобів ППО та техніки для розмінування. Не можна ігнорувати необхідність у дронах, ракетах та артилерії.

У МЗС України анонсували 20 угод з партнерами, які мають допомогти українській військовій промисловості. Сторони договорів не називалися. Міжнародні партнери мають надати Україні плани, компоненти та спеціалістів.