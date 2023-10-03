План борьбы с коррупцией

У Вашингтона есть своя секретная стратегия относительно восстановления Украины и дальнейшего ее реформирования. На сайте Госдепартамента была опубликована сокращенная версия этого плана.

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Уровень коррупции в Украине, несмотря на военные действия, остается на высоком уровне. В США предполагают, что это явление может даже остановить международную помощь, направленную на поддержку украинской армии. Американское правительство отмечает, что западные союзники Украины следят за ситуацией и планируют резко реагировать на коррупционные скандалы.

В стратегии США главные акценты поставлены на:

борьбу с коррупцией в Украине;

реформирование некоторых госслужб.

Вашингтон также предоставил рекомендации относительно других сфер, в том числе формата преподавания английского языка в школах. В плане речь идет и о необходимости приватизации госбанков. Например, "Альфа-банк Украина", получивший название "Сенс-банк", национализировали в июле 2023 года.

Как США видят развитие украинской армии

США считают, что вооруженные силы Украины должны как можно скорее перейти к стандартам НАТО. Америка готова оказывать необходимую помощь и улучшать украинский оборонный комплекс. Однако это возможно только при условии, что Киев поборет коррупцию.

Обратите внимание! Украина не получала приглашение в альянс, в плане развития упоминается только реформирование украинской армии.

Развитие военной украинской сферы по плану США:

создать новое звено военных – профессиональные младшие офицеры и сержанты;

восстановить или построить производства для изготовления военной техники;

реформировать план обучения военных по стандартам НАТО.

Речь идет даже об изменении терминов, используемых в учебных планах, в соответствии с правилами альянса. Это должно улучшить коммуникацию между военными.

Промышленность, обеспечивающая оборонный сектор в Украине, будет запускаться уже сейчас. Первоочередным украинское правительство назвало изготовление средств ПВО и техники для разминирования. Нельзя игнорировать необходимость в дронах, ракетах и артиллерии.

В МИД Украины анонсировали 20 соглашений с партнерами, которые должны помочь украинской военной промышленности. Стороны договоров не назывались. Международные партнеры должны предоставить Украине планы, компоненты и специалистов.