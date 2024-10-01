Ще більше ніж раніше: у бюджет Росії заклали рекордні кошти на війну

Росія виділить близько 6,31% свого ВВП на статтю "Національна оборона". Сума перевищує десяток трильйонів рублів.

Російський бюджет

Росія виділила на "Національну оборону" 13,5 трильйона доларів. Це приблизно 6,31% від ВВП Росії

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Проєкт федерального бюджету на 2025 – 2027 роки внесли Держдуму ще 30 серпня.

Нагадаємо! Раніше у бюджет планувалося закласти 13.2 трильйона рублів.

В бюджеті на 2024 рік на військові витрати виділено історичну суму в 10,4 трильйона рублів. Це найвищий рівень військових витрат, зафіксований на сьогодні. Однак прогнози, зроблені лише рік тому, вказували на заплановане скорочення військових витрат на 2025 і 2026 роки: очікувані цифри становили 8,5 трильйона рублів і 7,4 трильйона рублів, відповідно.

У нещодавно оприлюдненому трирічному бюджеті прогнози вказують на зниження військових витрат на 2026 і 2027 роки. Бюджет передбачає витрати на оборону в розмірі 12,8 трильйона рублів на 2026 рік з подальшим збільшенням до 13,1 трильйона рублів у 2027 році, як зазначено в супровідній пояснювальній записці.

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