Менше на кілька мільярдів: заробітчани зменшили обсяги переказів в Україну під час війни

За час повномасштабного вторгнення зменшився рівний обсяг грошових переказів від заробітчан в Україну. Йдеться про зменшення цієї суми до 10 – 12 мільярдів доларів.

Перекази зменшились

Член Ради НБУ Василь Фурман розповів під час телемарафону, що до вторгнення Росії українці переказували з-за кордону близько 12 – 15 мільярдів доларів, передає 24 Канал. А нині загальна сума переказів знизилась на 2 – 3 мільярди.

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Для порівняння, рекордну кількість переказів з-за кордону українці здійснили у 2021 році. Тоді вони загально становили 15 мільярдів доларів.

Що буде далі

Днями в Інфляційному звіті НБУ йшлося про те, що обсяги приватних грошових переказів в Україну у 2023 році становитимуть 11,7 мільярда доларів. Тобто, на 800 мільйонів доларів менше, ніж торік.

Нацбанк також погіршив свій прогноз щодо грошових переказів в Україну і на 2024 рік. Ще в липні очікувалося, що надходження становитимуть 13,5 мільярда доларів. Нині цей прогноз скоригували до 12,6 мільярда.

Однак, уже у 2025 році очікують поліпшення ситуації.

Пожвавлення світової економіки на прогнозному горизонті зумовить збільшення попиту на послуги українських ІТ-спеціалістів та зростання грошових переказів. Крім того, з 2025 року очікується поновлення сезонної трудової міграції, що також сприятиме зростанню переказів,

— йдеться в повідомленні.

! Очікується, що кількість мігрантів у 2023 році буде приблизно на 200 тисяч осіб більшою, ніж у 2022 році.