Вкрали газу на 65 мільйонів: як посадовці налагодили масштабну схему

Державні ресурси знову стали мішенню для масштабних махінацій з боку недоброчесних посадовців. Цього разу правоохоронці зупинили зухвалу оборудку, яка місяцями витягувала гроші з бюджету.

Як саме працювала схема та кого затримали

Йдеться про організовану групу з 13 осіб, які незаконно відбирали природний газ із магістрального газопроводу на Дніпропетровщині. За даними слідства, зловмисники встигли привласнити понад 3,4 мільйона кубометрів блакитного палива, завдавши державі збитків на понад 65 мільйонів гривень, про що повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зверніть увагу! Оборудку організував керівник служби газовимірювань та метрології регіонального управління державної газової компанії, залучивши свого підлеглого. Щоб приховати несанкціоноване викачування газу з труби, вони відключали лічильники на газотранспортній системі та підробляли звітні документи.

"Встановлено, що вкрадений газ фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС як автомобільне пальне", – зазначають у Службі безпеки України. Для цього паливо перевозили спеціальними газовозами на власні компресорні станції у Дніпровському районі, Дніпрі та Кам’янському, де продавали водіям виключно за готівку.

Які наслідки для фігурантів та економіки

Правоохоронці провели понад 13 обшуків у Дніпропетровській та Полтавській областях, вилучивши комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Наразі всім 13 учасникам, серед яких керівники напрямів, оператори, механіки та водії, повідомлено про підозру, інформує Національна поліція. Зловмисники перебувають під вартою, і за крадіжку в умовах воєнного стану їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо! Це далеко не перший випадок системних крадіжок державних енергоресурсів. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно на Миколаївщині накрили масштабну схему крадіжки дизеля з локомотивів. Тоді двоє працівників залізниці облаштували підземну інженерну мережу прямо на станції, викачуючи до 300 літрів солярки за один підхід.

Схожі інциденти фіксували і в інших регіонах: екскерівник локомотивного депо в Тернополі отримав підозру за нестачу дизеля на 4,2 мільйона гривень, а в Києві поліція затримала групу працівників депо "Дарниця", які систематично спустошували баки тепловозів. Загальну суму збитків для державних компаній від таких дій продовжують підраховувати, адже кожна подібна схема безпосередньо б'є по фінансовій стабільності стратегічних підприємств.