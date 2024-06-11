Країни Балтії планують відключитись від спільної з Росією електросистеми

Країни Балтії продовжували користуватись електросистемою, що сполучена з Росією та Республікою Білорусь. Однак, у 2025 році ситуація має кардинально змінитись.

Що відомо про відключення

Російські ЗМІ повідомляють, що країни Балтії кінцево відключаться від цієї електросистеми 8 лютого 2025 року. А уже наступного дня – 9 лютого відбудеться підключення до європейської мережі.

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Як відомо, це відключення останній крок процесу десинхронізації, який триває протягом останніх 20 років. Країни Балтії прагнуть якнайскоріше відокремитись від російсько-білоруського простору.

Як триває процес відключення

, що Латвія, Литва та Естонія це останні країни ЄС, які до тепер не під'єднані до континентальної європейської мережі.

Латвія, Литва та Естонія входять до БРЕЛЛ – електричного кільця, у якому частота підтримується російським системним оператором. Ще у 2023 році урядовці вказаних держав домовились про прискорення процесу десинхронізації електроенергетичних систем.

Станом на тепер, відомо, що офіційна заява від країн Балтії буде зроблена у серпні цього року. Вартість цього проєкту становить орієнтовно 1,6 мільярда євро, ЄС покриває більшу частину видатків.

Довідка: БРЕЛЛ розшифровується як Білорусь – Росія – Естонія – Латвія – Литва.