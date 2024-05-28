Кому надається знижка

В Україні жертвам нацистських переслідувань надається 50-відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте також Хто має право на 10 окладів при виході на пенсію

Це за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину податкової соціальної пільги.

Згідно із законодавством, для визначення права на пільги враховуються доходи пільговика та членів його сім’ї за два квартали перед місяцем звернення.

Як нараховується податкова соціальна пільга





Податкова соціальна пільга використовується для доходів, які нараховані платнику податків у вигляді заробітної плати або інших виплат, що прирівнюються до зарплати згідно з законодавством (компенсації, винагороди та інше), протягом звітного податкового місяця. Пільга застосовується, якщо розмір цих нарахувань не перевищує суму, яка дорівнює 1,4 місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, і округленого до найближчих 10 гривень

З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4 240 гривень. Отже, щоб мати право на знижку, середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї не має перевищувати цю суму.

Хто має право на 100% знижку

Українці, які є пенсіонерами та проживають у сільській місцевості, мають можливість скористатися правом на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання цієї пільги важливо мати певну професію та продовжувати проживання в сільській місцевості після виходу на пенсію.

Щоб отримати пільгу, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України, де вказати свою професію та підтвердити факт роботи в сільській місцевості.

Важливо! Однак, знижка надається за умови, що середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року не перевищує 4 240 гривень.

Професії, що дають право на пільгу: