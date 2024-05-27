Хто має право на отримання одноразової виплати

10 окладів за раз надається співробітникам комунальних та державних установ, які мають необхідний страховий стаж. Йдеться про 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, які працювали на відповідних посадах.

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На таку виплату мають право працівники наступних установ:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Зауважте! Одноразові виплати при виході на пенсію регулюються законом "Про пенсійне забезпечення" та законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Що треба для отримання виплати

Додаткові умови для отримання одноразової виплати:

Особа повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.

Пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Також важливо, що при призначенні пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Як зростуть пенсії у червні

У квітні почався процес перерахунку пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте надбавки за новий стаж будуть виплачені лише у червні.

Важливо! Затримка виникла через те, що звіти про сплату Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перший квартал 2024 року були прийняті до 10 травня.

Що відомо про перерахунок: