Хто має право на отримання одноразової виплати
10 окладів за раз надається співробітникам комунальних та державних установ, які мають необхідний страховий стаж. Йдеться про 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, які працювали на відповідних посадах.
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На таку виплату мають право працівники наступних установ:
- загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади.
Що треба для отримання виплати
Додаткові умови для отримання одноразової виплати:
- Особа повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.
- Пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.
Також важливо, що при призначенні пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
Як зростуть пенсії у червні
У квітні почався процес перерахунку пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте надбавки за новий стаж будуть виплачені лише у червні.
Що відомо про перерахунок:
- Пенсії будуть автоматично перераховані для тих пенсіонерів, які продовжили працювати після призначення або останнього перерахунку пенсії й станом на 1 березня 2024 року набули не менше 24 місяців страхового стажу.
- Також перерахунок застосується для тих, хто працював менше ніж 24 місяців, але від останнього призначення чи перерахунку минуло два роки,
- Розмір надбавки за кожен додатковий рік стажу становить 23,61 гривні.