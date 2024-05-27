Хто має право на отримання одноразової виплати

10 окладів за раз надається співробітникам комунальних та державних установ, які мають необхідний страховий стаж. Йдеться про 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, які працювали на відповідних посадах.

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На таку виплату мають право працівники наступних установ:

  • загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;
  • міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
  • дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
  • вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
  • дошкільні навчальні заклади всіх типів;
  • позашкільні навчальні заклади.

Що треба для отримання виплати

Додаткові умови для отримання одноразової виплати:

  • Особа повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.
  • Пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Також важливо, що при призначенні пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Як зростуть пенсії у червні

У квітні почався процес перерахунку пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте надбавки за новий стаж будуть виплачені лише у червні.

Що відомо про перерахунок:

  • Пенсії будуть автоматично перераховані для тих пенсіонерів, які продовжили працювати після призначення або останнього перерахунку пенсії й станом на 1 березня 2024 року набули не менше 24 місяців страхового стажу.
  • Також перерахунок застосується для тих, хто працював менше ніж 24 місяців, але від останнього призначення чи перерахунку минуло два роки,
  • Розмір надбавки за кожен додатковий рік стажу становить 23,61 гривні.