Категорії пенсіонерів, яким не збільшили пенсію

Індексація пенсій є важливим засобом для підтримання фінансового благополуччя пенсіонерів, допомагаючи їм пристосуватися до змін в економіці.

Дивіться також Мінімальна пенсія у інвалідів війни зросла до понад 15 тисяч гривень

Та частина пенсіонерів за законодавством не може отримати індексовані виплати:

Особи, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, не підлягають індексації, оскільки їхні пенсії вже враховують нещодавні економічні зміни.

Пенсіонери, що отримують мінімальну пенсію і яким держава вже виплачує допомогу для досягнення пенсійного мінімуму.

Особи з високими пенсійними виплатами. Таке рішення прийнято з метою забезпечення більш справедливого розподілу пенсійних коштів.

Якою була березнева індексація

Березнева індексація пенсій у 2024 році охопила приблизно 10 мільйонів українців. Основну частину цієї групи складають пенсіонери, які отримують пенсії на загальних підставах.

Важливо! Також були проіндексовані пенсії за інвалідністю, пенсії через втрату годувальника, пенсії військовослужбовців, пенсії науковців, державних службовців та чорнобильські пенсії.

Пенсії, що підлягають індексації, мають бути призначені до 31 грудня 2023 року включно. Проте, спеціальні пенсії суддів і прокурорів поки що не входять у процес індексації.

Весняна індексація пенсій у 2024 році проходила з коефіцієнтом 1,079. Тобто пенсії зросли майже на 8%. Ця індексація застосовувалась до пенсій, призначених до кінця 2021 року. Тим часом пенсії, призначені з 2021 по 2023 роки, збільшувалися на фіксовану суму в 100 гривень.

Важливо! Мінімальне підвищення пенсії становило 100 гривень, тоді як максимальне сягнуло 1 577 гривень.