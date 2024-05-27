Пенсію для осіб з інвалідністю підняли
Відповідно до постанови Кабміну щодо індексації пенсійних та страхових виплат, а також додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році, з березня внесені деякі зміни.
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Таким чином, мінімальні розміри пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій збільшено. Про це розповідає начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Антоніна Торшина.
Як змінилися суми
Відсоткове співвідношення до 1 березня цього року було таким:
- Особам з інвалідністю внаслідок війни І групи – це 650%,
- ІІ групи – 525%,
- ІІІ групи – 360%,
- Учасникам бойових дій – 210%.
Втім після змін з 1 березня було визначено, що виплати для зазначених вище категорії осіб будуть у фіксованих розмірах:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 15 347 гривень,
- Особи з ІІ групою – 12 396 гривні,
- Особи з ІІІ групою – 8 500 гривень,
- Учасника бойових дій – 4 958 гривні.