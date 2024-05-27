Пенсию для лиц с инвалидностью подняли

Согласно постановлению Кабмина по индексации пенсионных и страховых выплат, а также дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году, с марта внесены некоторые изменения.

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Таким образом, минимальные размеры пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий увеличены. Об этом рассказывает начальница управления пенсионного обеспечения, предоставления страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области Антонина Торшина.

Как изменились суммы

Процентное соотношение до 1 марта этого года было следующим:

  • Лицам с инвалидностью вследствие войны I группы – это 650%,
  • II группы – 525%,
  • III группы – 360%,
  • Участникам боевых действий – 210%.

Впрочем, после изменений с 1 марта было определено, что выплаты для указанных выше категории лиц будут в фиксированных размерах:

  • Лица с инвалидностью вследствие войны I группы будут получать минимальную пенсию в размере 15 347 гривен,
  • Лица со II группой – 12 396 гривны,
  • Лица с III группой – 8 500 гривен,
  • Участника боевых действий – 4 958 гривны.