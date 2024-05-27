Кто имеет право на получение единовременной выплаты

10 окладов за раз предоставляется сотрудникам коммунальных и государственных учреждений, которые имеют необходимый страховой стаж. Речь идет о 35 годах для мужчин и 30 лет для женщин, которые работали на соответствующих должностях.

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На такую выплату имеют право работники следующих учреждений:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Обратите внимание! Единовременные выплаты при выходе на пенсию регулируются законом "О пенсионном обеспечении" и законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что нужно для получения выплаты

Дополнительные условия для получения единовременной выплаты:

Лицо должно быть трудоустроенным на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Пенсионер имеет право на выплату, если до сих пор не получал никакой другой пенсии.

Также важно, что при назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Как вырастут пенсии в июне

В апреле начался процесс перерасчета пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Однако надбавки за новый стаж будут выплачены только в июне.

Важно! Задержка возникла из-за того, что отчеты об уплате Единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал 2024 года были приняты до 10 мая.

Что известно о перерасчете: