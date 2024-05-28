Кому предоставляется скидка
В Украине жертвам нацистских преследований предоставляется 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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Это при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает величину налоговой социальной льготы.
Согласно законодательству, для определения права на льготы учитываются доходы льготника и членов его семьи за два квартала перед месяцем обращения.
Как начисляется налоговая социальная льгота
Налоговая социальная льгота используется для доходов, которые начислены налогоплательщику в виде заработной платы или других выплат, приравниваемых к зарплате согласно законодательству (компенсации, вознаграждения и прочее), в течение отчетного налогового месяца. Льгота применяется, если размер этих начислений не превышает сумму, равную 1,4 месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года, и округленного до ближайших 10 гривен
С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет 4 240 гривен. Итак, чтобы иметь право на скидку, среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать эту сумму.
Кто имеет право на 100% скидку
Украинцы, которые являются пенсионерами и проживают в сельской местности, имеют возможность воспользоваться правом на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения этой льготы важно иметь определенную профессию и продолжать проживание в сельской местности после выхода на пенсию.
Чтобы получить льготу, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины, где указать свою профессию и подтвердить факт работы в сельской местности.
Профессии, дающие право на льготу:
- Работники музеев;
- Работники библиотек;
- Специалисты по защите растений;
- Работники образовательных учреждений;
- Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, включая образовательные учреждения в области культуры;
- Работники медицинской и фармацевтической отрасли.