Що відомо про відключення

Російські ЗМІ повідомляють, що країни Балтії кінцево відключаться від цієї електросистеми 8 лютого 2025 року. А уже наступного дня – 9 лютого відбудеться підключення до європейської мережі.

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Як відомо, це відключення останній крок процесу десинхронізації, який триває протягом останніх 20 років. Країни Балтії прагнуть якнайскоріше відокремитись від російсько-білоруського простору.

Цікаво, що Латвія, Литва та Естонія це останні країни ЄС, які до тепер не під'єднані до континентальної європейської мережі.

Як триває процес відключення

Латвія, Литва та Естонія входять до БРЕЛЛ – електричного кільця, у якому частота підтримується російським системним оператором. Ще у 2023 році урядовці вказаних держав домовились про прискорення процесу десинхронізації електроенергетичних систем.

Станом на тепер, відомо, що офіційна заява від країн Балтії буде зроблена у серпні цього року. Вартість цього проєкту становить орієнтовно 1,6 мільярда євро, ЄС покриває більшу частину видатків.

Довідка: БРЕЛЛ розшифровується як Білорусь – Росія – Естонія – Латвія – Литва.