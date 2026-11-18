Європейський Союз готує для України нову фінансову підтримку, яка має допомогти покрити значну частину дефіциту бюджету 2027 році. Головна її особливість полягає у тому, що Києву не доведеться самостійно повертати залучені кошти.

Що відомо про новий фінансовий механізм

Європейська комісія запропонує надати Україні кредит на 45 мільярдів євро. Його планують погасити за рахунок майбутніх репарацій, які Росія має виплатити за завдану війною шкоду, пише Politico.

За даними видання, Брюссель передбачив і запасний механізм для погашення позики на випадок, якщо Москва відмовиться компенсувати збитки.

Європейський Союз залишає за собою право використати заморожені на його території російські активи для погашення кредиту,

– зазначається в документі.

Таким чином, задум Брюсселя полягає в тому, щоб не перекладати додаткове боргове навантаження на Україну в умовах війни.

Зауважте! Кошти для позики ЄС планує залучити через випуск спільних боргових зобов'язань, забезпечених бюджетом блоку.

На що вистачить 45 мільярдів євро

Єврокомісія представить новий механізм під назвою "Інструмент скоординованої підтримки України" у середу, 18 листопада.

За її задумом, запропонована сума має покрити приблизно дві третини фінансових потреб України на 2027 рік, оскільки загальний дефіцит фінансування оцінюють у 70 мільярдів євро.

Решту необхідного фінансування Брюссель сподівається залучити від міжнародних партнерів:

Канади;

Японії;

США;

Великої Британії.

При цьому отримання коштів за кредитом залежатиме від реформ, які Україна має виконати.

У документі також передбачені додаткові можливості для залучення фінансування:

Країни G7 можуть надати нові кредити, погашення яких пов'язуватимуть із майбутніми доходами від заморожених російських активів;

Ще один механізм передбачає фінансові гарантії від держав із високим кредитним рейтингом, що може відкрити шлях до додаткових 5 мільярдів євро позик.

Втім, єдності серед усіх держав блоку для підтримки нової ініціативив Брюсселя поки немає. Чехія, Угорщина та Словаччина вже висловили небажання долучатися до програми. Єврокомісія, однак, наполягає на участі всіх 27 країн.

Ми наголошуємо на важливості забезпечення участі в цій програмі всіх 27 держав-членів ЄС, а не 24, як це відбувається зараз,

– заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Важливо! Лідери Євросоюзу мають обговорити кредит під час зустрічі в Брюсселі 26 – 27 листопада. Саме тоді стане зрозуміліше, чи зможуть країни блоку погодити запропонований механізм.

Нагадаємо, У ЄС заморожені російські активи на суму близько 210 мільярдів євро. Більшість із них зберігається у брюссельському депозитарії Euroclear. Під час попередніх дискусій прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступав категорично проти їх використання, побоюючись можливої відповіді Москви.