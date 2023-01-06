ПриватБанк дозволив придбати генератори та Starlinkи у кредит

ПриватБанк запустив програму кредитування для купівлі електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink для українського малого бізнесу та підприємців. Кредит видаватиметься швидко і на пільгових умовах

Отримати кредит на засоби безперебійного енергоживлення та зв'язку клієнти банку можуть за спрощеною процедурою та без зайвої бюрократії.

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Умови кредиту для підприємців

Сума кредиту складає від 20 до 300 тисяч гривень з авансом 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка складає від 0%.

Заявку на отримання "кредиту для безперебійності роботи" можна подати на сайті банку за посиланням.

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