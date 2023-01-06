Получить кредит на средства бесперебойного энергопитания и связи клиенты могут по упрощенной процедуре и без лишней бюрократии.
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Условия кредита для предпринимателей
Сумма кредита составляет от 20 до 300 тысяч гривен с авансом 10% и погашением долга равными частями в течение года. По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка составляет от 0%.
Заявку на получение "кредита для бесперебойности работы" можно подать на сайте банка ссылкой.
Как работать банки на Рождество
- В период с 7 по 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.
- В НБУ отметили, что в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.