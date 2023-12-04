На що українці беруть кредити в Польщі

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали активніше взаємодіяти з фінансовим сектором Польщі. Ця активність вказує на те, зо українці планують залишатися в Польщі у довгостроковій перспективі.

Сценарії банків

Після початку війни в Україні та хвилі імміграції банкіри ставили питання, як українці будуть користуватися банківськими сервісами в Польщі. Вони розглядали два сценарії.

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У першому випадку передбачалося, що українці використовуватимуть свої рахунки лише для щоденних платежів.

У другому випадку — братимуть кредити з часом, що свідчило б про те, що вони планують залишатися в Польщі на тривалий період часу.

Через півтора року після того, як хвиля біженців досягла польських банків, зрозуміло, що вони обрали перший сценарій, хоча сальдо боргу повільно зростає, — йдеться в повідомленні.

Які борги мають українці

З січня по жовтень банки видали українським клієнтам кредитів на 2,621 мільярда злотих. Водночас у 2022 році кредитування становило 2,429 мільярда злотих. Загальний борговий баланс українців, за даними БІК, на кінець жовтня становив 7,942 мільярда злотих.

У кредитному портфелі українців у Польщі порівняно з минулим роком змін немає. 75% становлять кредити на придбання нерухомості, 19% кредити готівкою, а кредити та карти на виплат становлять лише 2%.

Вартість їхнього боргу становить лише 0,5 відсотка від усього кредитного портфеля польських банків, — додає “ПБ”.

Для порівняння, частка українців у пулі особистих рахунків становить понад 4%.