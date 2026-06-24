Паливний "голод" у Криму посилюється: великі мережі почали закривати АЗС

Паливна криза в тимчасово окупованому Криму набирає обертів. Через проблеми з постачанням бензину та дизелю масово закривати АЗС почали навіть великі мережі, як-от як ТЕС та ATAN.

Що відбувається на півострові

Учасники ринку попереджають – процес триватиме, адже в найближчій перспективі очікують лише погіршення ситуації. Деталі для "Крим.Реалії" на умовах анонімності розповів один зі співробітників паливної компанії в середу, 24 червня.

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Ще минулого тижня багато заправок у Криму продовжували працювати навіть за відсутності пального, а водії нібито жартували з приводу нульових цін на табло. Однак тепер усе стало значно серйозніше – точки масово закривають, а частину працівників відправляють у неоплачувані відпустки або ж скорочують.

Усі паливні компанії зазнають величезних збитків, тому відбувається оптимізація витрат. Здається, що паливний голод у Криму надовго,

– підсумував співрозмовник.

За його словами, мешканці півострова почали частіше їздити через Керченський міст до сусідніх російських регіонів, щоб самостійно закуповувати бензин і дизель. Влада країни-агресорки буцімто не забарилася із заходами у відповідь, збільшивши вдвічі дозволений обсяг перевезення пального через об'єкт – до 200 літрів.

Нагадаємо, напередодні український міністр оборони Михайло Федоров заявив, що незабаром Крим "перетвориться в острів". Йшлося про ізоляцію окупованої території завдяки ударам БпЛА.

З огляду на останні новини, окремі ознаки такого сценарію вже починають проявлятися. До слова, дефіцит триває з травня, а в червні загарбники вдалися до жорстких обмежень. Зокрема, продаж бензину за готівку заборонили, його відпуск здійснювали лише за талонами в обмеженому обсязі. Наразі ж проблеми з пальним, ймовірно, лише посилюються.