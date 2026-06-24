Что происходит на полуострове

Участники рынка предупреждают – процесс будет продолжаться, ведь в ближайшей перспективе ожидается только ухудшение ситуации. Подробности для "Крым.Реалии" на условиях анонимности рассказал один из сотрудников топливной компании в среду, 24 июня.

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Еще на прошлой неделе многие заправки в Крыму продолжали работать даже при отсутствии топлива, а водители якобы шутили по поводу нулевых цен на табло. Однако теперь всё стало значительно серьёзнее – точки массово закрывают, а часть сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают.

Все топливные компании в Крыму терпят огромные убытки, поэтому идет оптимизация расходов. Похоже, что топливный голод в Крыму надолго,

– подытожил собеседник.

По его словам, жители полуострова стали чаще ездить через Керченский мост в соседние российские регионы, чтобы самостоятельно закупать бензин и дизель. Власти страны-агрессора якобы не замедлили с ответными мерами, увеличив вдвое разрешённый объём перевозки топлива через объект – до 200 литров.

Напомним, накануне украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что вскоре Крым "превратится в остров". Речь шла об изоляции оккупированной территории благодаря ударам БпЛА.

Учитывая последние новости, отдельные признаки такого сценария уже начинают проявляться. К слову, дефицит продолжается с мая, а в июне захватчики прибегли к жестким ограничениям. В частности, продажу бензина за наличные запретили, его отпуск осуществлялся только по талонам в ограниченном объеме. Сейчас же проблемы с топливом, вероятно, только усугубляются.