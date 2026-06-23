Где для россиян ввели ограничения

Поэтому параллельно российские власти начали вводить ограничения на продажу бензина. Сначала они появились в оккупированном Крыму, а затем распространились на десятки регионов страны. В деталях разбирался 24 Канал.

Смотрите также: Топливный кризис обостряется: россияне уже покупают и продают бензин онлайн

Во вторник, 23 июня, к списку присоединились несколько областей.

Воронежская область – сеть АЗС "Лукойл" ввела так называемые временные ограничения на отпуск топлива.

В черте города за один раз можно приобрести не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля, тогда как на трассах лимит составляет 60 и 200 литров соответственно. В то же время власти уверяют, что ситуация с запасами находится под контролем федеральных, региональных и даже антимонопольных структур, пишут росСМИ.

Саратовская область – ограничения пока введены до 30 июня.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, водителям отпускают не более 30 литров бензина на один автомобиль. Такой шаг якобы сдержит "необоснованный" ажиотаж и поможет предотвратить возможные спекуляции на рынке.

Иркутская область – местами до конца июня АЗС будут работать с лимитами, тогда как некоторые заправки вообще временно прекратили обслуживание клиентов.

Подробности сообщил губернатор Игорь Кобзев. Приоритетом сейчас якобы является обеспечение топливом экстренных служб, общественного транспорта, коммунальной техники и аграрного сектора.

Накануне в так называемом "флешмобе" приняла участие также Омская область. Там власти запретили отпуск топлива в канистры и другие емкости, разрешив заправку только непосредственно в бак автомобиля. Кроме того, введены лимиты: до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля, а на трассе – до 40 и 200 литров соответственно.

В то же время партизанское движение подтверждает отсутствие топлива на крымских АЗС, в частности в Севастополе, Евпатории и т. д. Дефицит уже стал системным явлением на оккупированном полуострове. Захватчики перенаправляют ресурсы на нужды своей армии, оставляя гражданское население ни с чем.

Интересно, что представители крупных сетей АЗС обосновывают ограничения заботой о региональных запасах. Например, продажу в большие емкости решили ограничить, чтобы бензин и дизель не вывозили в другие области. А вот вопрос роста цен участники рынка объясняют по-разному: местный бизнес ссылается на подорожание на бирже, тогда как федеральные поставщики уверяют, что ориентируются исключительно на уровень инфляции.

В СМИ ходят слухи, что вопрос импорта топлива в Россию уже рассматривали на совещании с министром энергетики Александром Новаком. Правда, ведомство пока отмалчивается.