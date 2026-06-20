Что происходит с топливом в России
Таким образом компания стремится избежать спекуляций, сообщили российские "РИА Новости".
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Отмечается, что правило уже вступило в силу, а модерация запущена.
Напомним, что в настоящее время в России возникли проблемы с топливом. Они наблюдаются как в самой стране, так и на временно оккупированных украинских территориях.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Россияне из разных регионов размещают объявления о продаже бензина. Часто также указывают, что оплата производится наличными. Некоторые авторы объявлений также предлагают доставку.
Скриншот с российского сайта "Авито"
Скриншот с российского сайта "Авито"
Но если "кликнуть" на любое объявление, то узнать подробности не удается. Сразу появляется надпись, что публикация находится на проверке, и посмотреть её пока невозможно.
Скриншот с российского сайта "Авито"
Что ещё известно о ситуации с топливом
В Тульской области России цена на бензин уже превысила отметку в 100 рублей. Кроме того, известно об очередях и нехватке топлива на АЗС.
Лимиты на топливо уже ввели во многих регионах России. Местные жители даже сравнивают ситуацию с "апокалипсисом".