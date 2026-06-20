Що відбувається з пальним у Росії
Таким чином компанія прагне уникнути спекуляцій, повідомили російські "РИА Новости".
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Наголошується, що правило вже є чинним, а модерація запущена.
Нагадаємо, що наразі у Росії виникли проблеми з пальним. Вони спостерігаються у самій країни, так і на тимчасово окупованих українських територіях.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Росіяни з різних регіонів розміщують оголошення щодо бензину. Часто також вказують, що оплата здійснюється готівкою. Деякі автори оголошень також пропонують доставку.
Скриншот з російського сайту "Авіто"
Скриншот з російського сайту "Авіто"
Але якщо "клінути" на будь-яке оголошення, то дізнатися подробиці не вдається. Одразу з'являється напис, що публікація перебуває на перевірці, і подивитися її наразі неможливо.
Скриншот з російського сайту "Авіто"
Що ще відомо про ситуацію з пальним
У Тульській області Росії ціна бензину вже перетнула позначну у 100 рублів. Крім того, відомо про черги та відсутність пального на АЗС.
Ліміти на пальне вже запровадили у багатьох регіонах Росії. Місцеві мешканці навіть порівнюють ситуацію з "апокаліпсисом".