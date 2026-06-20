Що відбувається з пальним у Росії

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду області.

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Короткочасні перебої можуть бути пов'язані з логістикою та підвищеним попитом,

– йдеться у заяві.

Російські ЗМІ зазначають, що ситуація з бензином у Тульській області перебуває під контролем УФАС (Управління Федеральної антимонопольної служби) та регіонального міністерства енергетики. Медіа ж пишуть, що під щоденного моніторингу встановлено, що на мережевих АЗС пальне є, а ціни не змінювалися.

Водночас приватні АЗС підвищують вартість у порівнянні зі своїми колегами.

Крім того, всі соціально значущі служби та підприємства забезпечені ним повністю.

А у "Тульських новинах" зазначили, що мешканці Тули звернули увагу, що ціна на бензин на приватних заправках значно вища, ніж на мережевих. Вранці росіяни помітили на одній із міських заправок ціну 105 рублів за літр АІ-95.

Що відбувається з пальним у Росії

Бензин у Росії продовжує дорожчати. Зокрема, за один тиждень, з 9 по 15 червня, пальне на російських АЗС у середньому подорожчало на 0,95%.

Експерт Іван Ус у коментарі для 24 Каналу розповів, що паливна криза в Криму поширюється на західну частину Росії. Там теж виникають різні обмеження та додаткові заборони.