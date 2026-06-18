Як зростають ціни на пальне

Лише за один тиждень, з 9 по 15 червня бензин на російських АЗС у середньому подорожчав на 0,95%, повідомляє Росстат.

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Тоді як за два тижні червня ціни підскочили вже на 1,93%, що більш ніж удвічі перевищило показники за увесь травень.

Науковий співробітник Німецького інституту міжнародної безпеки Яніс Клюге підрахував, що пальне в Росії ще ніколи не дорожчало такими стрімкими темпами від початку повномасщьабного вторгнення.

Так, від початку 2026 року до 15 червня пальне здорожчало на 6,61%, тобто приблизно вдвічі більше, ніж ніж за той же період у 2022 – 2025 роках.

За даними аналітиків Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), місячні темпи зростання цін на бензин у Росії сягнули 3,93%. Росстат відзначає, що це найвищий рівень ще з травня 2018 року, коли бензин подорожчав більш ніж на 5%.

Статистика свідчить, що ціни на бензин зросли вже у 78 регіонах Росії. Найбільше пальне подорожчало в Тиві – на 9,4%, а також у Чечні.

Водночас дизельне пальне за майже пів року додало у ціні 5,7%. А аграрії південних і центральних регіонів країни вже скаржаться на його дефіцит.

Аналітики вже попереджають про наслідки стрімкого зростання цін на пальне. На їхню думку, це може призвести до загального подорожчання товарів та послуг.

Найтривожніший момент полягає в тому, що криза тільки починається. Пік сезонного попиту традиційно припадає на серпень – вересень, а ознаки дефіциту та прискорення цін з'явилися вже в червні,

– пояснив стратег компанії "Фінам" Ярослав Кабаков.

Фото: Як ростуть ціни на пальне в Росії / 24 Канал

Чому дорожчає пальне

Економіст Кирило Родіонов пояснив, що причиною червневого стрибка стали позапланові ремонти на НПЗ, які доводиться проводити після ударів дронів України.

Вони призвели до залежності низки регіонів від постачання пального з областей, де зберігалося стабільне виробництво бензину та дизеля,

– зазначив Родіонов.

Додамо, що у травні не менше 16 російських підприємств зазнали ударів українських БпЛА. Щонайменше шість НПЗ припиняли виробництво,

Від початку червня через атаки безпілотників тичасово зупиняли роботу:

Московський НПЗ;

завод "Танеко" в Нижньокамську;

Куйбишевський НПЗ;

Волгоградський НПЗ.

Щоб стабілізувати ситуацію, російська влада вже знизила вимоги до якості бензину, а також збільшила закупівлі пального в Білорусі та розпочала в країнах Азії.

Нагадаємо, влада Росії офіційно визнала проблеми з пальним. Міністерство енергетики вже створило спеціальний антикризовий штаб, який має забезпечити стабільність на паливному ринку. До нього увійшли всі велика виробники пального.