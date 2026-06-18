Как растут цены на топливо

Всего за одну неделю, с 9 по 15 июня, бензин на российских АЗС в среднем подорожал на 0,95%, сообщает Росстат.

Смотрите также : Россия ищет источники топлива: откуда Кремль планирует импортировать бензин

При этом за две недели июня цены подскочили уже на 1,93%, что более чем вдвое превысило показатели за весь май.

Научный сотрудник Немецкого института международной безопасности Янис Клюге подсчитал, что топливо в России еще никогда не дорожало такими стремительными темпами с начала полномасштабного вторжения.

Так, с начала 2026 года по 15 июня топливо подорожало на 6,61%, то есть примерно вдвое больше, чем за тот же период в 2022–2025 годах.

По данным аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), месячные темпы роста цен на бензин в России достигли 3,93%. Росстат отмечает, что это самый высокий уровень с мая 2018 года, когда бензин подорожал более чем на 5%.

Статистика свидетельствует, что цены на бензин выросли уже в 78 регионах России. Больше всего топливо подорожало в Тыве — на 9,4%, а также в Чечне.

В то же время дизельное топливо за почти полгода подорожало на 5,7%. А аграрии южных и центральных регионов страны уже жалуются на его дефицит.

Аналитики уже предупреждают о последствиях стремительного роста цен на топливо. По их мнению, это может привести к общему удорожанию товаров и услуг.

Самое тревожное заключается в том, что кризис только начинается. Пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки дефицита и ускорения роста цен появились уже в июне,

– пояснил стратег компании "Финам" Ярослав Кабаков.

Фото: Как растут цены на топливо в России / 24 Канал

Почему дорожает топливо

Экономист Кирилл Родионов пояснил, что причиной июньского скачка стали внеплановые ремонты на НПЗ, которые приходится проводить после ударов украинских дронов.

Они привели к зависимости ряда регионов от поставок топлива из областей, где сохранялось стабильное производство бензина и дизеля,

– отметил Родионов.

Добавим, что в мае не менее 16 российских предприятий подверглись ударам украинских БПЛА. По меньшей мере шесть НПЗ приостанавливали производство,

С начала июня из-за атак беспилотников временно приостановили работу:

Московский НПЗ;

завод "Танеко" в Нижнекамске;

Куйбышевский НПЗ;

Волгоградский НПЗ.

Чтобы стабилизировать ситуацию, российские власти уже снизили требования к качеству бензина, а также увеличили закупки топлива в Беларуси и начали их в странах Азии.

Напомним, власти России официально признали проблемы с топливом. Министерство энергетики уже создало специальный антикризисный штаб, который должен обеспечить стабильность на топливном рынке. В его состав вошли все крупные производители топлива.