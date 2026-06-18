Чи є підстави говорити про паливну кризу в Росії

Завдяки системності ударів українські дрони завдали відчутної шкоди російській нафтопереробній промисловості. У залежному від зовнішніх постачань окупованому Криму триває паливна криза, яка поширюється на європейську частину Росії. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Дивіться також Арешти та конфіскації російської нафти: що Україна готує для посилення тиску на Кремль

Росія рухається в напрямку паливної кризи. Як зауважує Іван Ус, Україна пошкодила 8 із 10 основних нафтопереробних підприємств Росії, зокрема, довкола Москви. Коли українські дрони дістануться неушкоджених нині НПЗ – питання часу.

За останніми даними, 18 червня Україна вдруге за тиждень атакувала Московський НПЗ. Служба безпеки України повідомила, що попередньо удари безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ, яка здійснює первинну переробку сирої нафти, та установку гідроочищення дизельного пального.

Попередня атака дронів по Москві 16 червня призвела до ураження технологічної установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, від якої залежить здатність НПЗ продовжувати роботу.

Відомо, що Московський НПЗ у Капотні забезпечує близько 40% потреб російської столиці в бензині та 50% – у дизельному пальному.

Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Проблема вже є. Це не те, що з'являються передумови: вона вже є. Я думаю, сьогоднішній удар по Москві лише її посилить. Оскільки Росія – це класична столицецентрична держава, проблеми поширяться на всю країну. Елементарно тому, що зараз, коли є брак пального в Москві, його збиратимуть з усіх сусідніх регіонів, і там буде проблема.

Економіст говорить, що Росію може спіткати таке явище як трансфер криз, коли проблеми з однієї країни поступово переходять на сусідні з огляду на пов'язані економічні процеси.

Суттєва криза в Криму поширюється на західну частину Росії, тож там з'являються обмеження на постачання пального, додаткові заборони, як-от продавати бензин у каністри, та вимоги, наприклад, показувати документи при купівлі бензину. Іван Ус зазначає, що нині в Росії можна спостерігати появу перших ознак сепаратизму, оскільки прописка починає впливати на доступ до ресурсів.

Якщо ви одна держава, то не можете бути обмежені в ній у правах. А в Росії вже з'являються паростки сепаратизму, коли говорять, що якщо ви не з цього регіону, ви в нас купити пальне не можете. Далі це поширюватиметься на магазини, на ринки,

– каже економіст.

Що відбувається на паливному ринку Росії

Паливна криза в Росії набирає обертів: у 53 регіонах країни та на тимчасово окупованих територіях України запровадили ліміти на продаж бензину й дизелю. Зокрема, у 18 російських регіонах водіям дозволяють купувати не більше 50 літрів бензину або один повний бак. В окупованому Криму ситуація складніша.

На тлі дефіциту пального в Росії стрімко зростають оптові ціни на ресурс. Наприклад, бензин АІ-92 подорожчав приблизно на 30%, бензин АІ-95 – на 33%, а дизельне пальне – на 40%.

Через удари українських дронів бензин у Росії дорожчає швидше, ніж за весь час повномасштабної війни. За два тижні червня ціни підскочили на 1,93%, що понад удвічі перевищило показники за травень. Загалом же від початку 2026 року до 15 червня пальне в Росії подорожчало вдвічі більше, ніж за той самий період у 2022 – 2025 роках.