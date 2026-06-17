Як росте паливна криза в Росії
У 18 російських регіонах з цієї кількості водіям вже дозволяють купувати не більше 50 літрів бензину або одного повного бака, пише The Moscow Times.
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А в 11 регіонах повідомляють про нестачу пального на значній кількості АЗС. Хоча офіційно мережі обмеження за обсягом продажу там поки не вводили.
На тлі дефіциту в Росії стрімко зростають оптові ціни на пальне. За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, з початку року вони підскочили мінімум на третину:Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- бензин АІ-92 подорожчав приблизно на 30%;
- бензин АІ-95 – приблизно на 33%;
- дизельне пальне – близько 40%, досягнувши рекордних 75,9 тисячі рублів за тонну.
Експерти вважають, що найімовірнішим сценарієм для регіонів Росії буде подальше зростання цін на пальне. Схожа ситуація вже спостерігалася влітку 2025 року.
Водночас в окупованому Криму, на їхню думку, ситуація залишається значно складнішою, а швидких шляхів розв'язання проблеми поки не видно.
У Росії починає формуватися повноцінна паливна криза. Пік сезонного попиту традиційно припадає на серпень – вересень, а ознаки дефіциту з’явилися вже в червні. Якщо ситуацію не вдасться стабілізувати, паливний фактор може стати ключовим драйвером інфляції у другому півріччі,
– попередив стратег "Фінам" Ярослав Кабаков.
Чому проблеми з пальним загострюються
Головною причиною дефіциту фахівці називають систематичні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах. За інформацією Reuters, до кінця травня майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії або скоротили виробництво, або навіть тимчасово зупинили роботу
Разом з тим аналітики виділяють кілька додаткових факторів, які поглибили паливну кризу в Росії:
- Експортні обмеження
З 2024 року Росія неодноразово вводила тимчасові заборони на експорт бензину та дизелю. Це мало стабілізувати внутрішній ринок, однак повністю проблему не вирішило.
- Державне регулювання ринку
Посилене втручання через регуляторів, зокрема Федеральну антимонопольну службу Росії, та обмеження біржових операцій частково стримували спекуляції. Водночас це зменшувало ліквідність ринку і ускладнювало швидкі постачання пального.
- Логістичні проблеми
Перевантаження залізничної інфраструктури призвело до затримок постачання в регіони. Навіть за наявності пального у виробників доставка часто не встигає за попитом.
У підсумку ці фактори наклалися один на один і посилили загальний дефіцит на ринку пального в Росії.
Нагадаємо, за оцінками аналітиків, удари по російських НПЗ призвели до різкого скорочення переробки нафти. Наразі не працює майже третина потужностей російських НПЗ.
Щоб боротися з паливною кризою Міністерство енергетики Росії навіть створило спеціальний штаб, до якого увійшли усі найбільші компанії виробники пального.