Як росте паливна криза в Росії

У 18 російських регіонах з цієї кількості водіям вже дозволяють купувати не більше 50 літрів бензину або одного повного бака, пише The Moscow Times.

Дивіться також Паливний шок у Росії: один із найбільших виробників запровадив жорсткі ліміти

А в 11 регіонах повідомляють про нестачу пального на значній кількості АЗС. Хоча офіційно мережі обмеження за обсягом продажу там поки не вводили.

На тлі дефіциту в Росії стрімко зростають оптові ціни на пальне. За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, з початку року вони підскочили мінімум на третину:

бензин АІ-92 подорожчав приблизно на 30%;

бензин АІ-95 – приблизно на 33%;

дизельне пальне – близько 40%, досягнувши рекордних 75,9 тисячі рублів за тонну.

Експерти вважають, що найімовірнішим сценарієм для регіонів Росії буде подальше зростання цін на пальне. Схожа ситуація вже спостерігалася влітку 2025 року.

Водночас в окупованому Криму, на їхню думку, ситуація залишається значно складнішою, а швидких шляхів розв'язання проблеми поки не видно.

У Росії починає формуватися повноцінна паливна криза. Пік сезонного попиту традиційно припадає на серпень – вересень, а ознаки дефіциту з’явилися вже в червні. Якщо ситуацію не вдасться стабілізувати, паливний фактор може стати ключовим драйвером інфляції у другому півріччі,

– попередив стратег "Фінам" Ярослав Кабаков.

Чому проблеми з пальним загострюються

Головною причиною дефіциту фахівці називають систематичні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах. За інформацією Reuters, до кінця травня майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії або скоротили виробництво, або навіть тимчасово зупинили роботу

Разом з тим аналітики виділяють кілька додаткових факторів, які поглибили паливну кризу в Росії:

Експортні обмеження

З 2024 року Росія неодноразово вводила тимчасові заборони на експорт бензину та дизелю. Це мало стабілізувати внутрішній ринок, однак повністю проблему не вирішило.

Державне регулювання ринку

Посилене втручання через регуляторів, зокрема Федеральну антимонопольну службу Росії, та обмеження біржових операцій частково стримували спекуляції. Водночас це зменшувало ліквідність ринку і ускладнювало швидкі постачання пального.

Логістичні проблеми

Перевантаження залізничної інфраструктури призвело до затримок постачання в регіони. Навіть за наявності пального у виробників доставка часто не встигає за попитом.

У підсумку ці фактори наклалися один на один і посилили загальний дефіцит на ринку пального в Росії.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, удари по російських НПЗ призвели до різкого скорочення переробки нафти. Наразі не працює майже третина потужностей російських НПЗ.

Щоб боротися з паливною кризою Міністерство енергетики Росії навіть створило спеціальний штаб, до якого увійшли усі найбільші компанії виробники пального.