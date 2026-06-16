Які ліміти на пальне діють

Про це представники компанії повідомили на запит російського видання "Комерсант".

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Згідно з даними видання, на заправках "Татнефті" водіям дозволяють придбати не більше 20 літрів бензину на один легковий автомобіль.

Щодо дизельного пального теж діють ліміти:

до 40 літрів дизелю на легкові автівки;

та до 200 літрів пального для вантажного транспорту.

Ба більше, на оплату пального теж увели обмеження – заправити машину можна лише за готівку.

Ліміти почали запроваджувати ще з минулої п’ятниці. Спочатку вони поширилися на Татарстан, Удмуртію, Москву та Санкт-Петербург. Згодом торкнулися Оренбурзької, Нижньогородської, Воронезької, Самарської областей, а потім – й інших .

Втім, місцева влада в російських регіонах запевняє жителів, що має про намір "ліквідувати дефіцит у найкоротші терміни"

Чому запровадили ліміти на пальне

Запровадження лімітів на пальне на АЗС "Татнефті" відбулося після ударів українських дронів 12 червня. Тоді безпілотники поцілили у нафтопереробний завод "Танеко" в Нижньокамську і повністю зупинив переробку нафти.

Після атак і пожеж обидві первинні установки нафти загальною потужністю 43 тисячі тонн на добу зупинили роботу. Саме цей НПЗ є найбільшим серед усіх у структурі "Татнефті.

Додамо, що компанія "Татнефть" входить до числа найбільших виробників нафти та газу Росії. Вона керує понад 2 тисячами АЗС у п’яти країнах, з них близько 800 – російські.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, удари по російських НПЗ призвели до різкого скорочення переробки нафти. Наприкінці першого тижня червня цей показник опустився нижче 4 мільйонів барелів на добу, що стало найгіршим результатом для Росії за останні 24 рік.

Наразі не працює майже третина потужностей російських НПЗ. Через це проблеми з пальним охопили щонайменше 25 регіонів Росії.